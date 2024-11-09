КНДР глушит GPS для Южной Кореи: в зоне полуострова пострадали суда и самолеты

КНДР глушит GPS для Южной Кореи: в зоне полуострова пострадали суда и самолеты

КНДР начала подавлять сигнал GPS в районе Корейского полуострова. Это привело к сбою движения десятков судов и самолетов гражданской авиации, сообщает Zakon.kz.

По информации южнокорейского агентства Yonhap, которое цитирует представителей Комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея, подавление сигнала зафиксировано в зонах, близких к городам Кэсон и Хэджу в южной части КНДР.

Подчеркивается, что это привело к сбою движения нескольких южнокорейских кораблей и десятка самолетов гражданской авиации.

Военные Республики Корея призвали КНДР немедленно прекратить подавление сигнала GPS, предупредив, что «ответственность за любые последствия будет лежать» на Пхеньяне. В КНДР пока не прокомментировали эти заявления южнокорейской стороны.

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