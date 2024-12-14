Кобарт Строй, магазин

город: Таганрог

Район: Таганрог городской округ

Адрес: Николаевское шоссе, 18е

Индекс: nan

Телефон: +7 (8634) 64‒21‒58

Мобильный Телефон: +7‒906‒418‒81‒88

Сайт: nan

вид деятельности: Асбестотехническая продукция, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Железобетонные изделия, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Керамогранит, Кирпич, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Материалы для наружной рекламы, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Отделочные материалы, Пакеты / Плёнки, Песок / Щебень, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Светотехника, Системы водоотведения, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоля

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 08:00 до 17:00, Вс: с 08:00 до 16:00 (летний период: пн-сб 8:00-19:00; вс 8:00-16:00)

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт