Кобра-Казань, компания
город: Казань
Район: Казань городской округ
Адрес: Турбинная, 7
Индекс: 420054.0
Телефон: +7 (843) 258‒62‒66
Мобильный Телефон: +7‒927‒432‒52‒74
Сайт: http://kobrarus.ru
вид деятельности: Герметики / Клеи, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Облицовочные материалы для мебели, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Укрывной материал, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 10:00 до 14:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты