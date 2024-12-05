Кобра-Казань, компания

город: Казань

Район: Казань городской округ

Адрес: Турбинная, 7

Индекс: 420054.0

Телефон: +7 (843) 258‒62‒66

Мобильный Телефон: +7‒927‒432‒52‒74

Сайт: http://kobrarus.ru

вид деятельности: Герметики / Клеи, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Облицовочные материалы для мебели, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Укрывной материал, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 10:00 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты