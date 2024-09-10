Когда дадут отопление в 2024 году: сроки и условия

Рассказываем, кто и как устанавливает сроки отопительного сезона в России, а также когда ждать подачу тепла в этом году.

С наступлением осени температура постепенно начнет опускаться вниз, и вскоре в домах станет холоднее. Многие уже задумываются о начале отопительного сезона в 2024 году. В этой статье расскажем, когда ждать включения центральных батарей и от чего зависят сроки в разных регионах.

Все о том, когда дадут отопление в 2024 году

Кто устанавливает сроки

Подготовка к сезону

Актуальные сроки

— Север

— Центр

— Юг

Кто устанавливает сроки

Сроки начала и окончания отопительного сезона устанавливаются муниципальными властями. Решения принимаются на основании федеральных и региональных нормативных актов, которые регулируют вопросы теплоснабжения.

Основным документом, на который опираются местные власти, является Постановление Правительства РФ №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». Согласно ему, подача отопления начинается тогда, когда среднесуточная температура воздуха на улице держится ниже +8°C в течение 5 дней подряд.

Кроме того, региональные и муниципальные акты могут дополнительно уточнять условия начала отопительного сезона, учитывая особенности местного климата и техническое состояние систем теплоснабжения после предварительной проверки.

Подготовка к отопительному сезону

Подготовка к централизованной подаче отопления начинается задолго до фактического старта сезона. Еще летом коммунальные службы проводят комплекс работ по проверке и ремонту отопительных систем:

Проверяют герметичность трубопроводов, состояние котельных и тепловых пунктов.

При необходимости проводят ремонтные работы (устраняют повреждения, меняют изношенные участки труб, настраивают и тестируют оборудование).

Промывают системы отопления и проводят их опрессовку для удаления накопившихся загрязнений и проверки прочности труб.

Все это позволяет подготовить коммуникации к холодам и избежать серьезных аварий в разгар отопительного сезона. О проведении подготовительных работ жителей информируют управляющие компании и местные администрации.

Когда начнется отопительный сезон в 2024 году

Итак, начало отопительного сезона в России не имеет фиксированной даты и зависит от региона и температуры воздуха. Жителям северных и восточных областей придется заранее готовиться к холодам, в то время как на юге можно будет насладиться теплой осенью подольше.

Северные регионы

На севере и северо-востоке страны (Мурманская область, Якутия, Сибирь и т.д.) отопительный сезон начинается рано, обычно уже в середине сентября. Это связано с тем, что первые заморозки и низкие среднесуточные температуры достигаются в конце лета или в самом начале осени. Так, мэрия Новосибирска уже назначила планируемую дату включения отопления — 15 сентября 2024 года. В прошлом году сезон там начался 21 сентября. В Якутске также подготовили распоряжение: согласно приказу, в жилых домах запуск тепла должен начаться к 15 сентября.

Центральные регионы

В центральной части России, включая Москву и Санкт-Петербург, отопительный сезон традиционно начинается в первой половине октября. В прошлом и позапрошлом году отопление в этих городах включали с 1 по 10 октября. Это связано с тем, что среднесуточные температуры в этих регионах снижаются до +8°C ближе к концу сентября.

Южные регионы

В южных регионах, таких как Краснодарский край, Ростовская область, Дагестан, отопительный сезон стартует позже всего — в середине октября или начале ноября. Например, из-за позднего наступления холодов в прошлом году в Краснодаре отопление включили 16 октября, в Махачкале — 23 октября, а в Сочи — только 15 ноября.