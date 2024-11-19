Когда и как планирует сыграть свадьбу звезда «Кухни» Михаил Тарабукин

42-летний российский актер Михаил Тарабукин, известный по роли Феди Юрченко в ситкоме «Кухня», рассказал, что планирует жениться летом 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В беседе с mk.ru он заявил, что считает себя хорошим зятем. А также объяснил, что легко находит общий язык с матерями своих возлюбленных. Тарабукин отметил, что матерям нравится уважительное отношение к их дочерям. Их также «подкупает» то, что актер интересуется у женщин, как у них дела.

«С папами немножко сложнее, потому что я сам рос без папы, и мне сложнее с ними. Свадьбу собираюсь сыграть летом, но тихонечко, не как все», – рассказал артист.

Михаил Тарабукин известен по роли Феди Юрченко в ситкоме «Кухня». В его фильмографии более 120 работ. Актер играл в таких проектах, как «Война», «Любопытная Варвара», «Тень за спиной», «Мама будет против», «Гранд», «Куплю актрису», «Отель Элеон», «Теща», «#СеняФедя», «Вы все меня бесите».