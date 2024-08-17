Когда собирают веники для бани: сроки 2024, советы по сбору

Рассказываем о пользе банных веников из разных пород деревьев. Даем полезные советы, когда проводить заготовку сырья для их изготовления.

Не бывает русской бани без ароматного запаренного веника. Это точно знают ценители банных процедур. Они уверены, что именно он дает организму максимум пользы и приносит настоящее удовольствие от своеобразного «массажа» связанными в пучок ветками. Надо только правильно выбрать веник для бани. Его можно купить, но и самостоятельно собрать. Это не так сложно, зато можно быть точно уверенным в его качестве. Разберем все тонкости, как и когда заготавливают веники для бани.

Как и когда резать банные веники

В чем их польза

Когда собирают веники в 2024 году

Особенности выбора сроков заготовки разных веников

— Березовый

— Можжевеловый

— Дубовый

— Липовый

— Эвкалиптовый

Как заготавливать сырье

В чем польза веника для бани

Банные процедуры очень полезны и благотворно воздействуют на организм человека. Секрет в применении веника. Его запаривают, чаще в горячей воде, но способов запаривания очень много. Когда прутики становятся упругими, можно приступать к парению, то есть массажу банным веничком. Его делают для стимуляции притока крови к внутренним органам, глубоким тканям и коже.

В результате ускоряется обмен веществ и улучшается питание тканей. Они насыщаются кислородом, все виды мышц быстрее восстанавливаются после любых физических нагрузок. Активизируется движение крови, которое очищает сосуды и разрушает образовавшиеся в них холестериновые бляшки. Уходят отеки, улучшается состояние кожи. Содержащиеся в листьях эфирные масла питают ее и омолаживают.

Когда нужно собирать веники для бани в 2024 году

Чтобы веник принес максимум пользы, его нужно вовремя заготовить. Если срезать слишком молодые веточки, то при запаривании тонкие листья расползутся и станут скользкими, а потом быстро осыплются. «Перезревшие» ветки тоже не нужны — листва теряет свои качества, становится грубой. Лучшие веники получаются из веток с молодыми листиками, которые на момент сбора были сочными, свежими, с приятным запахом.

Считается, что лучшее время, когда режут веники для бани, приходится на начало лета. Листва уже успела окрепнуть и созреть, но еще не слишком огрубела. Она нежная и свежая. Веточки еще не одревеснели, они гибкие и упругие. Впрочем, заготавливать веники можно до середины сентября, а хвойные срезают даже зимой. Лучшее время для их сбора — с ноября по март. По традиции, начинают летние заготовки после праздника Троицы и Духова дня. Так повелось издавна.

Учитывая, что Троица наступает на 50-й день после Пасхи, каждый год ее празднуют в разное время. В 2024 году празднование пришлось на 23 июня, 24 июня отметили Духов день. После этого, как считают в народе, можно приступать к заготовкам. Но народные традиции — не единственный критерий выбора времени начала сбора. Нужно учитывать еще климатические особенности региона и погоду. В южных областях, где рано приходит тепло, листва распускается еще ранней весной. Следовательно, в середине лета она уже может быть «перезрелой».

В холодных регионах листики могут распуститься только в начале лета, поэтому здесь заготовки начинают во второй половине июня. Определенное влияние оказывает погода. Затяжная весна приводит к позднему распусканию почек, поэтому начало срезки откладывается. Ранняя дружная весна, наоборот, укоряет появление листвы. В такой год веники режут раньше. Ориентироваться надо на состояние веток. Они должны быть упругими, листва молодая, но крепкая.

Особенности выбора сроков заготовки разных веников

Воздействие, которое баня оказывает на человека, зависит от растения, из которого сделан веник. Насчитывается больше семи десятков разновидностей банных веничков. Разберемся с тонкостями заготовки веников для бани, когда собирать ветки разных пород.

Березовый

Веник из березы — традиционный вариант для российской бани. Его изготавливают из гибких тонких веточек с густыми листьями. Массаж березовым веником известен лечебными свойствами. Он помогает излечиться людям с легочными заболеваниями, полезен при болезнях мочевыводящей системы и опорно-двигательного аппарата. Березовый пар оказывает антиоксидантное воздействие, очищает и раскрывает поры. Березу советуют выбирать начинающим парильщикам.

Лучшим временем, когда собирают березовые веники для бани, считаются дни во время и после летнего солнцестояния. В этот период в листве максимальная концентрация полезных веществ. Можно делать это и позже, но только до того времени, как на ветвях появятся разросшиеся сережки. Они ухудшают качество веника. Для заготовки выбирают веточки с деревьев, которые растут на опушках, полях или на краю леса. По наблюдениям, если брать ветви с березки, растущей в гуще леса, собранный из них веник будет жесткий и тяжелый, будет долго размокать.

Можжевеловый

Правильно собранный веник из можжевельника источает яркий аромат, поскольку наполнен эфирными маслами. Он дает ярко выраженный лечебный эффект: помогает при радикулите, ревматизме, обладает антибактериальным и общеукрепляющим действием. А вот для людей с заболеваниями сердца и сосудов, с новообразованиями он противопоказан. Нежелательно использование можжевельника в период обострения хронических болезней и с высокой температурой.

Собирают можжевеловый веник из пяти-шести зрелых и достаточно прочных веток. К ним добавляют несколько молоденьких мягких веточек. Время сбора можжевельника очень важно. Оптимально заготавливать его с конца апреля по начало июня. В это время в хвое концентрируется максимальный запас полезных веществ. Можно срезать сырье и позже, однако качество веничка будет уже ниже. Не рекомендуется собирать можжевеловые ветки с разросшимися шишками и грубыми иголками. Париться таким веником неприятно и даже больно.

Дубовый

Самый жесткий веник, который дает максимально выраженный массажный эффект. Парение дубовыми ветками ощущается острее всех других, зато быстро справляется со спазмами мышц. Оно помогает снизить давление, снимает головную боль и воспаления, улучшает состояние кожи, заживляет ссадины и ранки. Кроме того, убирает симптомы аллергии и астмы. С осторожностью стоит использовать дуб людям с повышенной чувствительностью, массаж им может показаться довольно болезненным.

Сроки, когда собирать дубовые веники для бани, разнятся в зависимости от региона. В южных областях к заготовкам приступают со второй половины мая, в более холодных регионах — на месяц-полтора позже. Важно собрать веточки, пока они еще молодые, с некрупными светло-зелеными листовыми пластинами. В это время концентрация полезных веществ максимальна. Можно резать дуб и позже, но только до того времени, как подрастут желуди или листовые пластинки приобретут коричневый окрас. Они снижают качество веника.

Липовый

Веником из липы делают очень мягкий и щадящий массаж. Он показан не только взрослым, но даже детям. Липовые процедуры дают расслабление, успокаивающе влияют на организм, нормализуют работу нервной системы. Помимо этого они обладают жаропонижающим и бронхорасширяющим эффектом, усиливают потоотделение. По этой причине липовый веник считается одним из лучших средств для лечения простудных и легочных заболеваний, головной боли.

Сроки сбора липовых веточек примерно такие же, как и у березы. Лучшим временем считается июнь, ближе к его концу, когда листва уже окрепла. Впрочем, липовые ветви врезают и позже. Выбирают молодые экземпляры с густой листвой. Оптимально срезать побеги, появившиеся в этом году. Их можно отличить по зеленой коре. Они еще не одревеснели, очень сочные и упругие.

Эвкалиптовый

Эвкалипт содержит большое количество эфирного масла, которое входит в состав множества косметических и лекарственных средств. Процедуры с эвкалиптовым веничком дают очищение кожных покровов, снимают воспаления, уменьшают боли при растяжениях мышц и невралгии, помогают в лечении и профилактике легочных и простудных заболеваний. Эвкалиптовым веником обычно не парятся, поскольку листва быстро облетает. Его используют для помахиваний, поглаживаний и ингаляций. Сезон сбора сырья начинается в середине июля и заканчивается в ноябре. Самым благоприятным временем для заготовок считают август и сентябрь.

Как правильно заготавливать сырье

Для заготовок выбирают теплый солнечный день, лучше всего первую его половину. Не стоит резать сырье сразу после дождя. Надо дать деревьям три-пять дней, чтобы впитать влагу и полностью высохнуть. Важно правильно выбрать место, где растут деревца. Не стоит резать веники около магистралей, больших дорог, промышленных предприятий, линий ЛЭП, мусорных полигонов. В таких местах деревья впитывают большое количество загрязнений.

Важно. Лучшие венички получаются из молодых веток с полностью распустившимися, но еще нежными листиками. У основания ветки не должно быть пробкового слоя. Если он уже есть, заготавливать такие ветви уже поздно. Для резки используют острый секатор. Режут ветки с боков дерева, никогда не затрагивают его макушку. Оптимально выбирать ветви в средней части ствола. Нельзя сильно оголять деревце. Допустимо срезать с одного ствола две или три ветви длиной от 40 до 70 см. Выбирают только здоровые экземпляры, без признаков заболеваний или порчи.

Срезанные веточки перед транспортировкой надо подвялить. Для этого их раскладывают одним слоем на чистой бумаге или ткани, оставляют на час-полтора. После этого увозят домой. Заготовленное сырье нужно высушить. Делают это в хорошо вентилируемом помещении, без доступа прямых солнечных лучей. Из высушенных веточек собирают веники. Их тоже нужно сушить. Делают это чаще всего в подвешенном состоянии, чтобы сохранить форму. Хвойные веники хранят только в холоде, лиственные можно сохранять в тепле.