Когда Земля станет непригодной для жизни

Когда Земля станет непригодной для жизни

Когда Земля станет непригодной для жизни

Специалисты Бристольского университета установили, что через 250 млн лет все земные континенты сольются в единый суперконтинент, оставив лишь 8-16% поверхности для существования млекопитающих, сообщает Zakon.kz.

Ученые, пишет журнал Nature Geoscience, уже выбрали суперконтиненту название – Пангея Ультима.

По мнению исследователей, климат планеты претерпит значительные изменения, а объединение континентов создаст крайне сложные условия для существования млекопитающих, включая человека.

Согласно их выводам, в основном на Пангее Ультиме температура будет варьироваться в диапазоне 40-50 градусов Цельсия, но местами она будет достигать 70 градусов. Причина такой жары, считают эксперты, в том, что континенты сосредоточатся вдали от океанов. Кроме того, солнечная активность увеличится на 2,5%, что усилит «нагревание». Вулканическая активность также возрастет, что приведет к повышению уровня углекислого газа в атмосфере.

Также издание отмечает, что 8-16% поверхности Земли, на которой смогут жить млекопитающие, преимущественно будут прибрежными и полярными. Сухие и безжизненные пустыни с экстремальными температурами образуются во внутренних регионах.

Исследователи полагают, что человечество столкнется с необходимостью адаптироваться к новым условиям или искать новые места обитания за пределами нашей планеты.

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