Коленкор, компания

город: Челябинск

Район: Челябинский городской округ

Адрес: Баталова, 43

Индекс: 454010.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒950‒740‒26‒26

Сайт: http://kolenkor74.ru

вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Дизайн интерьеров, Лакокрасочные материалы, Обои, Отделочные материалы, Ремонт / отделка помещений, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Круглосуточно

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Оплата по QR-коду

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