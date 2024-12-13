Коленкор, компания
город: Челябинск
Район: Челябинский городской округ
Адрес: Баталова, 43
Индекс: 454010.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒950‒740‒26‒26
Сайт: http://kolenkor74.ru
вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Дизайн интерьеров, Лакокрасочные материалы, Обои, Отделочные материалы, Ремонт / отделка помещений, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Круглосуточно
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Оплата по QR-коду