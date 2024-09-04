Колготки женские `ESLI` MODO 20 den (melone) p-p 4
189 ₽ 160 ₽ С максимальной
скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.
- Область использования: ноги
- Тип кожи: все типы кожи
- Вес в упаковке: 20 г
- Текстура: тканевая
- Высота упаковки: 240 мм
- Ширина упаковки: 90 мм
- Длина упаковки: 10 мм
- Раздел: колготки
- Артикул 245753
- Страна: БЕЛАРУСЬ/ BELARUS
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Все товары бренда «Прозрачные эластичные колготки, верх в виде шортиков с легким поддерживающим эффектом, уплотненный мысок, комфортный шов.
Классическая базовая модель на каждый день.»
Способ применения: по назначению
Состав: полиамид 88% эластан 12%