Колготки женские `ESLI` MODO 20 den (melone) p-p 4

189 ₽ 160 ₽ С максимальной

скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: ноги

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 20 г

Текстура: тканевая

Высота упаковки: 240 мм

Ширина упаковки: 90 мм

Длина упаковки: 10 мм

Раздел: колготки

Артикул 245753

Страна: БЕЛАРУСЬ/ BELARUS



Все товары бренда «Прозрачные эластичные колготки, верх в виде шортиков с легким поддерживающим эффектом, уплотненный мысок, комфортный шов.

Классическая базовая модель на каждый день.»

Способ применения: по назначению

Состав: полиамид 88% эластан 12%