Колготки женские `ESLI` VIVA 20 den (nero) p-p 4

249 ₽ 211 ₽ С максимальной

скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: ноги

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 20 г

Текстура: тканевая

Высота упаковки: 240 мм

Ширина упаковки: 90 мм

Длина упаковки: 10 мм

Раздел: колготки

Артикул 245784

Страна: БЕЛАРУСЬ/ BELARUS



Все товары бренда Прозрачные эластичные колготки, однородные по всей длине ноги, регулируемый пояс, позволяющий отрегулировать высоту от экстранизкой до высокой, комфортный шов, уплотненный мысок, хлопковая ластовица.

Способ применения: по назначению

Состав: полиамид 86%, эластан 14%