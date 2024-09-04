Колготки женские `ESLI` VIVA 20 den (nero) p-p 4

Колготки женские `ESLI` VIVA 20 den (nero) p-p 4

Колготки женские `ESLI` VIVA 20 den (nero) p-p 4

249 ₽ 211 ₽ С максимальной
скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Область использования: ноги
  • Тип кожи: все типы кожи
  • Вес в упаковке: 20 г
  • Текстура: тканевая
  • Высота упаковки: 240 мм
  • Ширина упаковки: 90 мм
  • Длина упаковки: 10 мм
  • Раздел: колготки
  • Артикул 245784
  • Страна: БЕЛАРУСЬ/ BELARUS

Все товары бренда Прозрачные эластичные колготки, однородные по всей длине ноги, регулируемый пояс, позволяющий отрегулировать высоту от экстранизкой до высокой, комфортный шов, уплотненный мысок, хлопковая ластовица.

Способ применения: по назначению

Состав: полиамид 86%, эластан 14%

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