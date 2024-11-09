Колокола собора Парижской Богоматери впервые зазвонили после пожара 2019 года

Звон восьми колоколов северной колокольни собора Парижской Богоматери прозвучал за месяц до открытия собора после пяти лет кропотливых реставрационных работ после пожара, сообщает Zakon.kz.

По информации NDTV, 8 ноября впервые после пожара 2019 года, уничтожившего исторический собор, одновременно зазвонили колокола собора Парижской Богоматери.

Вечером 19 апреля 2019 года парижане и весь мир с ужасом наблюдали, как пламя охватило памятник всемирного наследия.

Президент Эммануэль Макрон тогда поставил цель – восстановить Нотр-Дам в течение пяти лет и сделать его «еще красивее», чем прежде.

Около 250 компаний и сотни экспертов были мобилизованы для реставрации стоимостью в сотни миллионов евро.

Пожар 2019 года уничтожил часть северной колокольни, поэтому ее пришлось восстановить, а колокола снять, очистить от пыли и свинца, а затем вернуть на место.

Самый тяжелый колокол, называемый «Гавриил», весит более четырех тонн, а самый легкий, «Жан-Мари», – 800 килограммов.

Торжественные мероприятия в честь открытия собора Парижской Богоматери пройдут 7 и 8 декабря.