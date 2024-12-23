Коломенский стройдвор, рынок строительных и отделочных материалов

город: Коломна

Район: Коломна городской округ

Адрес: улица Щуровская, вл6

Индекс: 140413.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://stroydvorkolomna.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Обои, Отделочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Рынки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 17:00, Вс: с 09:00 до 15:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт