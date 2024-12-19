Колорит, торгово-производственная компания

город: Гурьевск

Район: Гурьевский городской округ

Адрес: Транспортная, 8

Индекс: 238300.0

Телефон: +7 (4012) 41‒13‒11

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://kolorit-39.ru

вид деятельности: Лакокрасочные материалы, Окна, Сухие строительные смеси, Услуги фрезеровки неметаллов, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 08:00 до 13:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком