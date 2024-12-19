Колорит, торгово-производственная компания
город: Гурьевск
Район: Гурьевский городской округ
Адрес: Транспортная, 8
Индекс: 238300.0
Телефон: +7 (4012) 41‒13‒11
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://kolorit-39.ru
вид деятельности: Лакокрасочные материалы, Окна, Сухие строительные смеси, Услуги фрезеровки неметаллов, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 08:00 до 13:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком