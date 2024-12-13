Комфорум, торговая компания
город: Астрахань
Район: Астрахань городской округ
Адрес: Аэропортовское шоссе, 1
Индекс: 414018.0
Телефон: +7 (8512) 26‒26‒12
Мобильный Телефон: +7‒988‒178‒69‒49
Сайт: nan
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Заборы / Ограждения, Копировальные услуги, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Строительные блоки, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент, Чёрный металлопрокат
Время работы: Пн: с 08:00 до 17:30, Вт: с 08:00 до 17:30, Ср: с 08:00 до 17:30, Чт: с 08:00 до 17:30, Пт: с 08:00 до 17:30, Сб: с 09:00 до 16:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду