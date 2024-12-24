Коммерческий линолеум, оптово-розничная компания
город: Владивосток
Район: Владивостокский городской округ
Адрес: Русская улица, 3
Индекс: 690039.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒914‒679‒95‒25
Сайт: http://www.farpost.ru/user/LGhausys
вид деятельности: Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Напольные покрытия / Комплектующие, Отделочные материалы, Стеновые панели, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты