Коммерческий линолеум, оптово-розничная компания

город: Владивосток

Район: Владивостокский городской округ

Адрес: Русская улица, 3

Индекс: 690039.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒914‒679‒95‒25

Сайт: http://www.farpost.ru/user/LGhausys

вид деятельности: Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Напольные покрытия / Комплектующие, Отделочные материалы, Стеновые панели, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты