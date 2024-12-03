Коммерческий промышленный дизайн, производственная компания по фрезеровке на ЧПУ станках

город: Казань

Район: Казань городской округ

Адрес: улица Техническая, 23е

Индекс: 420054.0

Телефон: +7 (843) 258‒01‒02

Мобильный Телефон: +7‒960‒048‒01‒02

Сайт: nan

вид деятельности: Услуга распиловки, Услуги фрезеровки неметаллов, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата через банк, Оплата по QR-коду