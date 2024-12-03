Коммерческий промышленный дизайн, производственная компания по фрезеровке на ЧПУ станках
город: Казань
Район: Казань городской округ
Адрес: улица Техническая, 23е
Индекс: 420054.0
Телефон: +7 (843) 258‒01‒02
Мобильный Телефон: +7‒960‒048‒01‒02
Сайт: nan
вид деятельности: Услуга распиловки, Услуги фрезеровки неметаллов, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата через банк, Оплата по QR-коду