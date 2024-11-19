Коммунальщики Великобритании обнаружили интересную находку

Английские коммунальщики обнаружили находку возрастом две тыс. лет, сообщает Zakon.kz.

Как передает The Independent, это древнеримская дорога. Крупнейшую магистраль протяженностью в 444 км проложили ещёt в 1 веке н.э. Она соединяла римский порт Дувр со столицей Римской Британии.

Дорогу обнаружили коммунальщики во время работ по расширению тепловой сети на юго-востоке Лондона.

А в английском графстве Кент из-за сбежавшего из дома спаниеля полицейские перекрыли восемь автомагистралей.