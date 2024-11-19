Коммунальщики Великобритании обнаружили интересную находку

Коммунальщики Великобритании обнаружили интересную находку

Коммунальщики Великобритании обнаружили интересную находку

Английские коммунальщики обнаружили находку возрастом две тыс. лет, сообщает Zakon.kz.

Как передает The Independent, это древнеримская дорога. Крупнейшую магистраль протяженностью в 444 км проложили ещёt в 1 веке н.э. Она соединяла римский порт Дувр со столицей Римской Британии.

Коммунальщики Великобритании обнаружили интересную находку

Дорогу обнаружили коммунальщики во время работ по расширению тепловой сети на юго-востоке Лондона.

Коммунальщики Великобритании обнаружили интересную находку

А в английском графстве Кент из-за сбежавшего из дома спаниеля полицейские перекрыли восемь автомагистралей.

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