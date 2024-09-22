Компания Boeing планирует отправить сотрудников в неоплачиваемый отпуск

Компания Boeing начнет отправлять в неоплачиваемый отпуск большое количество сотрудников, чтобы сэкономить деньги на время забастовки профсоюза, которая началась на прошлой неделе, сообщает Zakon.kz. Как пишет Associated Press (AP), ссылаясь на заявление генерального директора компании. Келли Ортберга, неоплачиваемые отпуска коснутся руководителей, менеджеров и других сотрудников.

«Хотя это трудное решение, которое затронет каждого, оно направлено на сохранение нашего долгосрочного будущего и помощь нам в преодолении этого очень трудного времени», – приводит AP слова Ортберга.

Ожидается, что мера затронет десятки тысяч сотрудников Boeing. Ортберг заявил, что они будут отправлены в неоплачиваемый отпуск на семь дней каждые четыре недели, а он и другие руководители высшего звена пойдут на сокращение заработной платы в течение забастовки.13 сентября 2024 года около 33 тысяч рабочих завода Boeing начали забастовку после отказа от предложения о повышении зарплат на 25% в течение четырех лет.В последние месяцы Boeing находится в эпицентре скандалов, происшествия с лайнерами корпорации происходят регулярно по всему миру. 20 августа компания Boeing приостановила летные испытания авилайнеров серии 777X из-за поломки одной из деталей самолета. На данный момент не ясно, как эта ситуация повлияет на сертификацию лайнеров данного типа, запланированную на 2025 год, а также на поставки, которые должны были начаться еще в 2020 году.В июне 2024 года Boeing согласилась признать свою вину в мошенничестве, связанном с двумя смертельными катастрофами самолетов 737 Max, которые произошли в 2018-2019 годах.До этого, 5 января 2024 года, Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines был вынужден вернуться в аэропорт Портленда, совершив аварийную посадку из-за разгерметизации, что привело к выбросу заглушки двери.