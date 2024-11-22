Компания Bosch объявила о сокращении рабочей недели и снижении зарплаты сотрудникам

Технологический концерн Bosch с марта 2025 года сокращает рабочее время для 450 сотрудников, сообщает Zakon.kz.

Изменения коснутся немецких предприятий, включая штаб-квартиру в Герлингене и подразделение в Штутгарте. Теперь их сотрудники будут работать 35 часов в неделю вместо прежних 38-40 часов, что приведет к уменьшению заработной платы. Об этом пишет The Economic Times.

Сокращение рабочего времени также затронуло дочернюю компанию Bosch Engineering, где с октября 2300 сотрудников работают по 37 часов в неделю вместо 40. С начала 2025 года эта цифра будет уменьшена до 36 часов.

Меры по сокращению рабочего времени – часть стратегии компании по снижению издержек. Кроме того, Bosch объявил о планах сократить более семи тыс. рабочих мест по всему миру, включая предприятия в Германии.

«Основной удар придется на автомобильное подразделение, а также на производства электроинструментов и бытовой техники», – говорится в публикации.

По мнению гендиректора Bosch Штефан Хартунг, сокращение рабочего времени сотрудников с 40-часовыми контрактами – более справедливое решение по сравнению с увольнениями.

В этом же месяце о решении массово уволить сотрудников и сократить зарплаты руководству объявили в Nissan.