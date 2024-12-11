Компания металлопроката
город: Заводоуковск
Район: Заводоуковский городской округ
Адрес: Ромашковая, 31
Индекс: 627144.0
Телефон: +7 (34542) 6‒24‒00
Мобильный Телефон: +7‒902‒812‒01‒24
Сайт: nan
вид деятельности: Кровельные материалы, Металлообработка, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат
Время работы: Пн: с 08:30 до 17:00, Вт: с 08:30 до 17:00, Ср: с 08:30 до 17:00, Чт: с 08:30 до 17:00, Пт: с 08:30 до 17:00, Сб: с 09:00 до 13:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты