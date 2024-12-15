Компания, официальный дилер Estima, Litokol, grani Taganaya

город: Кемерово

Район: Кемеровский городской округ

Адрес: Баумана, 6

Индекс: 650040.0

Телефон: +7 (3842) 33‒21‒33

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://keramogranit42.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Декоративные отделочные элементы и материалы, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 10:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду