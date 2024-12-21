Компания Платформа, торговая компания

город: Нижний Новгород

Район: Нижний Новгород городской округ

Адрес: улица Родионова, 171 лит С

Индекс: 603093.0

Телефон: +7 (831) 261‒39‒00

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://www.platforma-nn.ru

вид деятельности: Напольные покрытия / Комплектующие, Отделочные материалы, Подвесные потолки, Ремонт / отделка помещений, Сантехника / Санфаянс, Светотехника, Стеновые панели, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:30 до 17:30, Вт: с 08:30 до 17:30, Ср: с 08:30 до 17:30, Чт: с 08:30 до 17:30, Пт: с 08:30 до 17:30, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата через банк