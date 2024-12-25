Компания по изготовлению доборных элементов для кровли, фасадов и окон

город: Нижний Новгород

Район: Нижний Новгород городской округ

Адрес: Минеева, 29а к9

Индекс: 603018.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒903‒601‒41‒98

Сайт: nan

вид деятельности: Кровельные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:30 до 17:00, Вт: с 08:30 до 17:00, Ср: с 08:30 до 17:00, Чт: с 08:30 до 17:00, Пт: с 08:30 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты