Компания по изготовлению доборных элементов для кровли, фасадов и окон
город: Нижний Новгород
Район: Нижний Новгород городской округ
Адрес: Минеева, 29а к9
Индекс: 603018.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒903‒601‒41‒98
Сайт: nan
вид деятельности: Кровельные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:30 до 17:00, Вт: с 08:30 до 17:00, Ср: с 08:30 до 17:00, Чт: с 08:30 до 17:00, Пт: с 08:30 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты