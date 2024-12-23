Компания по продаже форм для тротуарной плитки
город: Калуга
Район: Калуга городской округ
Адрес: nan
Индекс: nan
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒910‒597‒76‒49
Сайт: http://xn--80avchgelik7e.xn--p1ai
вид деятельности: Бетон / Раствор, Красящие вещества, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком