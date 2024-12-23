Компания по продаже форм для тротуарной плитки

город: Калуга

Район: Калуга городской округ

Адрес: nan

Индекс: nan

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒910‒597‒76‒49

Сайт: http://xn--80avchgelik7e.xn--p1ai

вид деятельности: Бетон / Раствор, Красящие вещества, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком