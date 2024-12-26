Компания по продаже кровельных материалов, ИП Артемова Н.А.

город: Оренбург

Район: Оренбург городской округ

Адрес: улица Донгузская, 9

Индекс: 460027.0

Телефон: +7 (3532) 22‒42‒14

Мобильный Телефон: +7‒903‒392‒42‒14

Сайт: http://orenp.pro

вид деятельности: Кровельные материалы, Металлоизделия, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду