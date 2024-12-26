Компания по продаже кровельных материалов, ИП Артемова Н.А.
город: Оренбург
Район: Оренбург городской округ
Адрес: улица Донгузская, 9
Индекс: 460027.0
Телефон: +7 (3532) 22‒42‒14
Мобильный Телефон: +7‒903‒392‒42‒14
Сайт: http://orenp.pro
вид деятельности: Кровельные материалы, Металлоизделия, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду