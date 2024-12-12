Компания по продаже металлопроката
город: Ханты-Мансийск
Район: Ханты-Мансийск городской округ
Адрес: Объездная улица, 25/1
Индекс: 628011.0
Телефон: +7 (3467) 32‒99‒33
Мобильный Телефон: +7‒902‒828‒88‒67
Сайт: nan
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк