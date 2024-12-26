Компания Профиль
город: Киров
Район: Киров городской округ
Адрес: улица Потребкооперации, 2а
Индекс: 610014.0
Телефон: +7 (8332) 68‒01‒10
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://profil43.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Окна, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 14:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк