Компания Профиль

город: Киров

Район: Киров городской округ

Адрес: улица Потребкооперации, 2а

Индекс: 610014.0

Телефон: +7 (8332) 68‒01‒10

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://profil43.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Окна, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк