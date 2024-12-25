Компания Ю-Три Центр

город: Омск

Район: Омск городской округ

Адрес: Большая Луговая, 110

Индекс: 644070.0

Телефон: +7 (3812) 95‒10‒01

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://www.478778.ru

вид деятельности: Автоматические ворота / шлагбаумы, Входные двери, Герметики / Клеи, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Изделия из стеклопластика, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Облицовочный камень, Окна, Оргстекло / Поликарбонат, Отделочные материалы, Песок / Щебень, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Строительные материалы, Теплицы, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции, Цемент, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 17:00, Вс: с 09:00 до 17:00 (работа с юридическими лицами: пн-пт)

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду