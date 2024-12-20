Комплексное Строительное Снабжение
город: Благовещенск
Район: Благовещенск городской округ
Адрес: Полевая улица, 20
Индекс: 675020.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: nan
Сайт: nan
вид деятельности: Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Замки / Скобяные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Межкомнатные двери, Обои, Отделочные материалы, Погонажные изделия, Стеновые панели, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительному звонку: пн-пт)
Способ оплаты: Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду