Комплексное Строительное Снабжение

город: Благовещенск

Район: Благовещенск городской округ

Адрес: Полевая улица, 20

Индекс: 675020.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Замки / Скобяные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Межкомнатные двери, Обои, Отделочные материалы, Погонажные изделия, Стеновые панели, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительному звонку: пн-пт)

Способ оплаты: Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду