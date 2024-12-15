Комплексные строительные решения

город: Мурманск

Район: Мурманск городской округ

Адрес: улица Академика Павлова, 13

Индекс: 183032.0

Телефон: +7 (8152) 705‒704

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://ksr51.ru

вид деятельности: Асбестотехническая продукция, Бетон / Раствор, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Звукоизоляционные материалы, Керамогранит, Кирпич, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Облицовочный камень, Огнеупорные материалы / изделия, Отделочные материалы, Системы водоотведения, Системы перегородок, Стеновые панели, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материа

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду