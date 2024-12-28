Комплект-фасад-Тюмень

город: пос. Московский

Район: Тюменский район

Адрес: Бурлаки, 29а

Индекс: 625501.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒922‒267‒90‒30

Сайт: http://xn--72-1lc6aj.xn--p1ai

вид деятельности: Крепёжные изделия, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк