Комплект-фасад-Тюмень
город: пос. Московский
Район: Тюменский район
Адрес: Бурлаки, 29а
Индекс: 625501.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒922‒267‒90‒30
Сайт: http://xn--72-1lc6aj.xn--p1ai
вид деятельности: Крепёжные изделия, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк