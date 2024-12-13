КомплектСтрой, магазин строительных материалов

город: Улан-Удэ

Район: Улан-Удэ городской округ

Адрес: Покровская улица, 33г ст3

Индекс: 670018.0

Телефон: +7 (3012) 35‒05‒25

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Комплектующие для окон, Кровельные материалы, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 18:00 (летний период: пн-вс 9:00-19:00)

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк

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