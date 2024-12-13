КомплектСтрой, магазин строительных материалов
город: Улан-Удэ
Район: Улан-Удэ городской округ
Адрес: Покровская улица, 33г ст3
Индекс: 670018.0
Телефон: +7 (3012) 35‒05‒25
Мобильный Телефон: nan
Сайт: nan
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Комплектующие для окон, Кровельные материалы, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат
Время работы: Ежедневно с 09:00 до 18:00 (летний период: пн-вс 9:00-19:00)
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк