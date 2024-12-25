КомплектЦентр, торговая компания

город: Брянск

Район: Брянск городской округ

Адрес: Вокзальная улица, 77/2

Индекс: nan

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒900‒359‒99‒77

Сайт: http://komplekt.center

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Комплектующие для окон, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Окна, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк