КомплектЦентр, торговая компания
город: Брянск
Район: Брянск городской округ
Адрес: Вокзальная улица, 77/2
Индекс: nan
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒900‒359‒99‒77
Сайт: http://komplekt.center
вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Комплектующие для окон, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Окна, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк