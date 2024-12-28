КОМПОЗИТ Строй-Сервис, торгово-производственная компания

город: Пермь

Район: Пермь городской округ

Адрес: Казанцевская 2-я, 11/3

Индекс: 614065.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒952‒332‒71‒19

Сайт: http://dpkperm.ru

вид деятельности: Напольные покрытия / Комплектующие, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: выходной, Вт: с 11:00 до 19:00, Ср: с 11:00 до 19:00, Чт: с 11:00 до 19:00, Пт: с 11:00 до 19:00, Сб: с 11:00 до 19:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду