КОМПОЗИТ Строй-Сервис, торгово-производственная компания
город: Пермь
Район: Пермь городской округ
Адрес: Казанцевская 2-я, 11/3
Индекс: 614065.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒952‒332‒71‒19
Сайт: http://dpkperm.ru
вид деятельности: Напольные покрытия / Комплектующие, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: выходной, Вт: с 11:00 до 19:00, Ср: с 11:00 до 19:00, Чт: с 11:00 до 19:00, Пт: с 11:00 до 19:00, Сб: с 11:00 до 19:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду