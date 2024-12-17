Комтех, торговый дом

город: Нижний Тагил

Район: Нижний Тагил городской округ

Адрес: Выйская, 70

Индекс: 622022.0

Телефон: +7 (3435) 21‒20‒70

Мобильный Телефон: +7‒922‒183‒30‒50

Сайт: http://jivo.chat/nn0GO9p3UX

вид деятельности: Вентиляционное / тепловое оборудование, Железобетонные изделия, Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Материалы для дорожного строительства, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Огнеупорные материалы / изделия, Песок / Щебень, Строительные блоки, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк