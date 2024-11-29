Конденсат в доме: как избавиться от сырости и почему она появляется

Рассказываем, что такое конденсат и почему он появляется в частном доме. Даем полезные советы по избавлению от сырости.

Если в холодное время года по оконным стеклам струйками сбегает влага, мокнут стены и пол, а в углах «расцветает» плесень, значит, в доме появился конденсат и сырость. Избыточная влажность плохо влияет на микроклимат, портит мебель, отделку и само здание, отрицательно сказывается на здоровье людей. Они начинают чаще болеть, появляются новые заболевания. Особенно опасно это для пожилых, детей и людей с аллергическими заболеваниями. Поэтому от сырости надо немедленно избавляться. Разберемся, как избавиться от конденсата в доме.

Как избавиться от конденсата на стенах

Что такое конденсат

Почему появляется влага на стенах

Как избавиться от конденсата на стенах

— Утепление

— Обустройство вентиляции

— Обустройство эффективного отопления

— Удаление бытовой влажности

Меры профилактики

Что такое конденсат и откуда он берется

Появление конденсата, мелких капелек воды, обусловлено процессом конденсации. Протекает он так. Воздушные потоки способны накапливать влагу, тем самым увеличивая свою влажность. При этом «влагоемкость» воздуха зависит от его температуры. Чем она ниже, тем меньше влаги он может удержать. Собственно, конденсацией называют понижение температуры влажного воздушного потока, что приводит к выпадению капель воды. Так, например, конденсат появляется на оконном стекле, холодных трубах, т.п.

Определенные условия в помещении способствуют конденсации. В частности, переувлажнение воздуха. Причин переувлажнения много: ошибки в обустройстве системы вентиляции, постоянная сушка мокрого белья в помещении, присутствие источника пара, т.п. Также способствует конденсации разность температур, наличие холодных поверхностей, на которые «выпадает» влага. Это может быть оконное стекло, промерзающая стена или крыша, т.п.

Почему на стенах образуется конденсат

Сырость и перепады температур способствуют конденсации влаги из воздуха. Разберем основные причины образования конденсата на стенах.

Некачественная теплоизоляция или ее отсутствие. При понижении температуры на улице плохо утепленная стена остывает, на ее поверхности конденсируются капли влаги.

Бытовое переувлажнение, когда влажность воздуха в помещении повышается по причине каких-либо бытовых действий: сушки большого количества белья, приготовления еды, отсутствия проветривания, т.п.

Ошибки в обустройстве вентиляции или ее отсутствие. Правильно настроенная вентиляционная система удаляет из комнат излишек влаги, нормализует влажность воздушных потоков. В противном случае влага накапливается в помещениях.

Недостаточная мощность отопительных приборов. Холодный воздух менее влагоемкий, чем теплый. В холодном помещении более влажно, формируется больше конденсата.

Что делать, если в частном доме на стенах образуется конденсат

Мы перечислили основные причины оседания влаги на стенах дома. Разберем, как избавиться от конденсата в частном доме.

Утепление стен

Если при возведении здания были нарушены строительные нормы или со временем пришла в негодность теплоизоляция, необходимо провести утепление стен. Прежде всего надо определить, с какой стороны будет уложен изолятор. Специалисты рекомендуют утеплять дом снаружи. Это связано с «точкой росы». Так называется место, где происходит конденсация и выпадают капли влаги. Оптимально, чтобы точка росы находилась внутри стены, ближе к наружной ее стороне.

Если утеплить стены изнутри, точка росы сместится ближе к помещению. Это приведет к обильному образованию конденсата, который будет находиться под слоем утеплителя. Поэтому он не сможет испаряться. Влага начнет накапливаться внутри стены под изоляцией, что очень нежелательно. Постепенно она отсыреет, начнет разрушаться, появятся грибок и плесень. Таким образом, внутреннее утепление только ухудшает ситуацию, поскольку «мокнущая» стена без утеплителя хотя бы имеет возможность просыхать. С теплоизолятором это невозможно.

Утепление снаружи «уводит» точку росы от помещения. Это дает стене двойную защиту. Изнутри от выпадения влаги ее защищает тепло, идущее от помещения. Снаружи тепло сохраняет изолятор и наружная отделка. Это значительно снижает количество конденсируемой влаги. Причем даже если она образуется, быстро высыхает. Этому способствует тепло, идущее изнутри помещения. Таким образом, утеплять стены частного дома нужно только снаружи.

Выбор теплоизоляторов очень большой, зависит от типа отделки фасада. Можно использовать современные технологичные решения типа напыления пенополиуретаном, эковатой или выбрать удобные в монтаже изоляционные плиты изолайт, пенополистирол, т.п. В любом случае нужно грамотно рассчитать необходимую толщину изолятора и правильно его уложить. Важно точно следовать технологии монтажа и последующей отделки утепленного фасада.

Обустройство эффективной вентиляции

Правильно рассчитанный и возведенный дом герметичен. Поэтому для нормального воздухообмена и удаления избытка влаги ему нужна система вентиляции. Она может быть естественной и принудительной. Неорганизованная естественная система самая неэффективная. Она предполагает воздухообмен путем регулярного проветривания, что не всегда дает желаемый результат. Организованная естественная вентсистема представляет собой набор приточных и выводных отверстий, через которые естественным путем осуществляется воздухообмен. Их расположение и размеры рассчитывают специалисты.

Такая система более эффективна, но может быть недостаточной, поскольку зависима от погодных условий. Кроме того, велик риск промерзания участков, где установлены воздухоотводы. Максимальную эффективность дает приточно-вытяжная принудительная система. В этом случае тоже присутствуют воздуховоды, но движение потоков по ним осуществляется принудительно, за счет работы специального оборудования. Грамотно спроектированная и правильно установленная принудительная вентсистема гарантирует нормальный воздухообмен и отсутствие избыточной влажности. Поэтому при появлении конденсата и отсутствии вентиляции стоит задуматься об ее обустройстве.

Еще одна причиной повышения влажности в доме при наличии вентсистемы может быть ее неисправность. Чтобы это исключить, надо осмотреть вентиляционные шахты и отверстия. Они могут забиваться мусором и грязью, что снижает эффективность воздухообмена. При необходимости их нужно почистить, убрать мусор и пыль с решеток. В принудительных системах кроме чистки надо осмотреть оборудование, чтобы убедиться в его исправности. Возможно, что-то сломалось или находится на грани поломки и не может выдавать необходимую мощность. Все неполадки надо исправить. Если вентсистема естественного типа полностью исправна, но влажность в доме все равно повышена, значит, она не справляется с нагрузкой. Есть смысл обустроить принудительную систему.

Обустройство эффективного отопления

В прохладном помещении сложнее бороться с высокой влажностью. Чем холоднее воздух, тем меньше его влагоемкость, поэтому при недостаточном отоплении на стенах дома образуется конденсат. Для исправления ситуации нужно выяснить, почему в комнатах прохладно. Возможно, что мощности установленной отопительной системы недостаточно, чтобы нормально обогревать всю площадь дома. В этом случае необходимо найти и исправить все недочеты в расчетах, при необходимости провести замену оборудования.

Бывает так, что мощности отопительной системы вполне хватает, есть даже запас, но в доме все равно холодно. Тогда причина, скорее всего, кроется в плохой теплоизоляции здания, за счет чего тепло буквально уходит на улицу. Необходимо провести тщательную теплоизоляцию всего здания. Особое внимание уделить изоляции окон и дверей, именно отсюда чаще всего уходит тепло. Вполне возможно, что разрушилась или была изначально недостаточна изоляция стен, крыши. Все это нужно исправлять.

Удаление «бытовой» влажности

Есть много бытовых причин, приводящих к переувлажнению воздушных масс внутри дома. Для эффективной борьбы с конденсатом нужно убрать все лишние «увлажнители» воздуха, даже если они не очевидны. Перечислим, что может стать причиной переувлажнения.

Неисправность в работе инженерных систем. Небольшие, а потому мало заметные протечки канализации или водопровода могут стать источником влаги. Особенно, если находятся в труднодоступных местах. Очень важно периодически осматривать инженерные коммуникации и сразу же исправлять все неполадки.

Неисправная или отсутствующая гидроизоляция подвала или подпола. В этом случае сырость из этих помещений постепенно перейдет выше. Важно следить за их состоянием, вовремя ремонтировать, исправлять пришедшую в негодность гидроизоляцию.

Сушка мокрого белья в комнатах. Если вещей много, они очень мокрые и сушат их часто, вполне возможно переувлажнение. Чтобы это исправить, надо сушить белье на улице. Если это невозможно, стоит поискать другие варианты сушки. Например, поставить сушильную машину, установить электросушку для белья, т.п.

Избыточные испарения, особенно на кухне или в ванной. В процессе готовки образуется много пара, который остается в воздухе. Чтобы минимизировать его количество, рекомендуется устанавливать над плитой вытяжку, которая уберет лишний пар. В ванной тоже много испарений. Здесь желательно установить принудительную вентиляцию или хотя бы поставить электрический полотенцесушитель, который сможет работать круглогодично.

Меры профилактики

Мы подготовили подборку советов, которые помогут предотвратить появление сырости в доме.

Ежедневно проветривайте комнаты хотя бы по 3-5 минут.

Контролируйте исправность инженерных коммуникаций. Замените трубы на пластик — на них не образуется конденсат.

Не сушите белье в доме, особенно если в нем нет эффективной вентиляции.

Поставьте в ванной электрический полотенцесушитель.

Установите осушитель воздуха.

Все эти методы используют в качестве профилактики. Они вряд ли помогут, если нарушена теплоизоляция или проблемы с вентиляцией. Если причина появления конденсата именно в этом, нужно обязательно провести ремонтные работы.