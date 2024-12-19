Константаснаб, интернет-магазин стройматериалов

город: Люберцы

Район: Люберцы городской округ

Адрес: Красная улица, 1

Индекс: 140000.0

Телефон: +7 (495) 969‒53‒38

Мобильный Телефон: +7‒903‒112‒28‒36

Сайт: http://constantasnab.ru

вид деятельности: Асбестотехническая продукция, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Кабель / Провод, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Комплектующие для дверей, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Межкомнатные двери, Отделочные материалы, Светотехника, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата через банк