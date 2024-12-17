Конструктив, торговая компания
город: Уфа
Район: Уфа городской округ
Адрес: Цветочная, 5
Индекс: 450112.0
Телефон: +7 (347) 266‒35‒56
Мобильный Телефон: +7‒927‒236‒35‒56
Сайт: http://anker-ufa.ru
вид деятельности: Абразивный инструмент, Алмазное бурение / резка, Крепёжные изделия, Ремонт промышленного оборудования, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата через банк