Конструктивные решения, торгово-строительная компания

город: Уфа

Район: Уфа городской округ

Адрес: Магистральная, 33 к1

Индекс: 450014.0

Телефон: +7 (347) 298‒72‒22

Мобильный Телефон: +7‒903‒354‒77‒22

Сайт: http://saiding02.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Заборы / Ограждения, Комплектующие для окон, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Металлоизделия, Печи / камины для помещений, Подвесные потолки, Системы водоотведения, Строительные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: с 10:01 до 14:00, Вс: с 10:01 до 14:00

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду