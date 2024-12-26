Конструктор, торговая компания

город: Томск

Район: Томск городской округ

Адрес: Водяная, 59

Индекс: 634009.0

Телефон: +7 (3822) 902‒029

Мобильный Телефон: +7‒952‒804‒25‒62

Сайт: http://docke.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Гофротара, Звукоизоляционные материалы, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду