Консул Венгрии погиб в жутком ДТП в Румынии

29 августа 60-летний консул Венгрии в Бухаресте за рулем автомобиля столкнулся с груженным древесиной грузовиком в Румынии, сообщает Zakon.kz.

Как пишут СМИ Румынии со ссылкой на пресс-службу инспектората по чрезвычайным ситуациям уезда Тимиш, ДТП произошло на автомагистрали А1 Дева-Нэдлак. Предполагается, что в какой-то момент у грузовика взорвалась одна из шин, из-за чего он выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем.

Полиция возбудила уголовное дело по факту совершения водителем грузовика непредумышленного убийства.