Континент, торговая компания
город: Салават
Район: Салават городской округ
Адрес: Уфимская, 7а
Индекс: nan
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒937‒155‒67‒77
Сайт: http://continent.site
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: с 10:00 до 14:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк