Континент, торговая компания

город: Салават

Район: Салават городской округ

Адрес: Уфимская, 7а

Индекс: nan

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒937‒155‒67‒77

Сайт: http://continent.site

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: с 10:00 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк