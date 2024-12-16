Континент
город: Москва
Район: nan
Адрес: улица Искры, 17а
Индекс: 129344.0
Телефон: +7 (495) 500‒64‒05
Мобильный Телефон: +7‒925‒875‒90‒37
Сайт: http://kirpich-nf.ru
вид деятельности: Кирпич, Кровельные материалы, Строительные блоки, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 17:00, Вс: выходной (по предварительной записи: пн-сб)
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк