Континент

город: Москва

Район: nan

Адрес: улица Искры, 17а

Индекс: 129344.0

Телефон: +7 (495) 500‒64‒05

Мобильный Телефон: +7‒925‒875‒90‒37

Сайт: http://kirpich-nf.ru

вид деятельности: Кирпич, Кровельные материалы, Строительные блоки, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 17:00, Вс: выходной (по предварительной записи: пн-сб)

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк