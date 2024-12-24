КонтинентСтрой, строительная компания

город: Челябинск

Район: Челябинский городской округ

Адрес: Троицкий тракт, 74 к2

Индекс: 454082.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: ДСП / ДВП / Фанера, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Отделочные материалы, Стеновые панели, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Хозяйственные товары

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:30, Вт: с 09:00 до 17:30, Ср: с 09:00 до 17:30, Чт: с 09:00 до 17:30, Пт: с 09:00 до 17:30, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду