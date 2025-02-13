Контуринг для лица `INFLUENCE BEAUTY` PETROLEUM кремовый тон 01

Контуринг для лица `INFLUENCE BEAUTY` PETROLEUM кремовый тон 01

Контуринг для лица `INFLUENCE BEAUTY` PETROLEUM кремовый тон 01

703 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Область использования: лицо
  • Вес в упаковке: 46 г
  • Текстура: кремообразная
  • Высота упаковки: 70 мм
  • Ширина упаковки: 62 мм
  • Длина упаковки: 18 мм
  • Тег: Средства для контурирования
  • Раздел: контуринг
  • Артикул 253326
  • Страна: КИТАЙ/ CHINA

Все товары бренда Контуринг PETROLEUM от INFLUENCE BEAUTY — продукт оригинальной волнообразной формы, которая облегчает создание макияжа: просто приложите контуринг по направлению от кончика уха до уголка губ, и он сам сделает всю работу за вас, правильно расположив цвет.

Технологии не стоят на месте, и порой даже привычным вещам находят новые варианты применения. Так было и с черным золотом, которым вдохновлена коллекция PETROLEUM, и с этим продуктом. Контуринг — неизменно важный инструмент в создании ежедневного макияжа. А контуринг PETROLEUM — еще и максимально удобный в использовании благодаря технологичной упаковке в форме стика. Продуманная выпуклая форма продукта идеально повторяет скуловую косточку. Теперь не нужно самостоятельно выстраивать линии и продумывать моделирование овала лица. Чтобы создать естественную игру света и тени, достаточно сделать один отпечаток контурингом холодно-коричневого оттенка в нужной зоне и аккуратно растушевать мягкую кремовую текстуру кистью или спонжем.

Способ применения: Наносите контуринг обычным способом или кистью.

Состав: PARAFFINUM LIQUIDUM, SYNTHETIC BEESWAX, ETHYLHEXYL PALMITATE, MICA, PETROLATUM, SYNTHETIC WAX, DIISOSTEARYL MALATE, TRIDECYL TRIMELLITATE, CERA MICROCRISTALLINA, POLYISOBUTENE, CI 77499, CI 77891, CI 77491, CI 77492. Обзор от бренда

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