Контуринг для лица `INFLUENCE BEAUTY` PETROLEUM кремовый тон 01

703 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: лицо

Вес в упаковке: 46 г

Текстура: кремообразная

Высота упаковки: 70 мм

Ширина упаковки: 62 мм

Длина упаковки: 18 мм

Тег: Средства для контурирования

Раздел: контуринг

Артикул 253326

Страна: КИТАЙ/ CHINA



Все товары бренда Контуринг PETROLEUM от INFLUENCE BEAUTY — продукт оригинальной волнообразной формы, которая облегчает создание макияжа: просто приложите контуринг по направлению от кончика уха до уголка губ, и он сам сделает всю работу за вас, правильно расположив цвет.

Технологии не стоят на месте, и порой даже привычным вещам находят новые варианты применения. Так было и с черным золотом, которым вдохновлена коллекция PETROLEUM, и с этим продуктом. Контуринг — неизменно важный инструмент в создании ежедневного макияжа. А контуринг PETROLEUM — еще и максимально удобный в использовании благодаря технологичной упаковке в форме стика. Продуманная выпуклая форма продукта идеально повторяет скуловую косточку. Теперь не нужно самостоятельно выстраивать линии и продумывать моделирование овала лица. Чтобы создать естественную игру света и тени, достаточно сделать один отпечаток контурингом холодно-коричневого оттенка в нужной зоне и аккуратно растушевать мягкую кремовую текстуру кистью или спонжем.

Способ применения: Наносите контуринг обычным способом или кистью.

Состав: PARAFFINUM LIQUIDUM, SYNTHETIC BEESWAX, ETHYLHEXYL PALMITATE, MICA, PETROLATUM, SYNTHETIC WAX, DIISOSTEARYL MALATE, TRIDECYL TRIMELLITATE, CERA MICROCRISTALLINA, POLYISOBUTENE, CI 77499, CI 77891, CI 77491, CI 77492. Обзор от бренда