Конюх королевы Елизаветы II рассказал об их последней прогулке верхом

Конюх королевы Елизаветы II рассказал об их последней прогулке верхом

Давний компаньон королевы Елизаветы II по верховой езде поделился историей своей последней поездки на феллском пони Эмме в преддверии второй годовщины смерти монарха, сообщает Zakon.kz.

Как стало известно в выпуске подкаста Rosebud Джайлса Брэндрета от 6 сентября, Терри Пендри работал с королевой более 28 лет в качестве ее конюха в Виндзорском замке и рассказал об их последней совместной конной прогулке.

Покойная королева была страстной наездницей на протяжении всей своей жизни и продолжала ездить верхом все лето, пока не умерла в сентябре 2022 года.

«В последний раз она ездила верхом 18 июля. Она была довольно хрупкой. Она могла залезть на подставку и наступить на Эмму, но мне всегда приходилось ее снимать», – вспоминает господин Пендри.

Вспоминая поездку королевы 18 июля, Пендри сказал, что монарх сделала удивительное замечание, когда они вместе отправились в путь.

«Она подошла к Эмме, и я вскочил и пошел с ней. Она посмотрела на меня сверху вниз и сказала: «Со мной такого не случалось с тех пор, как я была принцессой… Кто-то шел рядом со мной вот так», – сказал он.

Господин Пендри предлагал оставить королеву в покое или взять другую лошадь, чтобы ехать рядом с ней, но Елизавета II настояла на том, чтобы он остался, и дала добро, когда он попросил сфотографировать ее для своего альбома.

Королева умерла 8 сентября 2022 года мирно во сне в своем любимом шотландском поместье Балморал. Ее пони Эмма вместе с Пендри наблюдали за ее похоронной процессией в Виндзорском замке 19 сентября.

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