Конюх королевы Елизаветы II рассказал об их последней прогулке верхом

Давний компаньон королевы Елизаветы II по верховой езде поделился историей своей последней поездки на феллском пони Эмме в преддверии второй годовщины смерти монарха, сообщает Zakon.kz.

Как стало известно в выпуске подкаста Rosebud Джайлса Брэндрета от 6 сентября, Терри Пендри работал с королевой более 28 лет в качестве ее конюха в Виндзорском замке и рассказал об их последней совместной конной прогулке.

Покойная королева была страстной наездницей на протяжении всей своей жизни и продолжала ездить верхом все лето, пока не умерла в сентябре 2022 года.

«В последний раз она ездила верхом 18 июля. Она была довольно хрупкой. Она могла залезть на подставку и наступить на Эмму, но мне всегда приходилось ее снимать», – вспоминает господин Пендри.

Вспоминая поездку королевы 18 июля, Пендри сказал, что монарх сделала удивительное замечание, когда они вместе отправились в путь.

«Она подошла к Эмме, и я вскочил и пошел с ней. Она посмотрела на меня сверху вниз и сказала: «Со мной такого не случалось с тех пор, как я была принцессой… Кто-то шел рядом со мной вот так», – сказал он.

Господин Пендри предлагал оставить королеву в покое или взять другую лошадь, чтобы ехать рядом с ней, но Елизавета II настояла на том, чтобы он остался, и дала добро, когда он попросил сфотографировать ее для своего альбома.

Королева умерла 8 сентября 2022 года мирно во сне в своем любимом шотландском поместье Балморал. Ее пони Эмма вместе с Пендри наблюдали за ее похоронной процессией в Виндзорском замке 19 сентября.