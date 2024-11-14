Кормить малоимущих граждан Латвии «просрочкой» предложила депутат-феминистка

Кормить малоимущих граждан Латвии «просрочкой» предложила депутат-феминистка

Кормить малоимущих граждан Латвии "просрочкой" предложила депутат-феминистка

Депутат сейма Латвии Майрита Лусе предложила собирать для малоимущих пакеты из просроченных продуктов, сообщает Zakon.kz.

Как передает местное издание BBnews, депутат призвала прописать в нормативных актах Латвии обязанность торговцев создавать наборы для малообеспеченных из продуктов с истекшим сроком годности. Ведь по ее мнению, они все равно выбрасываются. С такой инициативой она выступила 12 ноября на заседании комиссии сейма по вопросам социальных и трудовых дел.

«Это не только социальная проблема, но и проблема управления отходами и климата. Законодательно установить обязанность продуктовых магазинов передавать списанные продукты питания бедным слоям населения – это совпало бы с широкими политическими целями Евросоюза», – уверена политик.

Со слов парламентского секретаря Министерства благосостояния Рейниса Узулниекса, два крупных розничных предприятия не выразили готовности согласиться на такую инициативу, так как в магазинах нет излишков продуктов питания. Только один ритейлер SIA «Rimi Latvija» предварительно поддержал эту инициативу, но с оговоркой, что на ее реализацию сейчас у них не хватает ресурсов.

В этот же день депутат подтвердила серьезность предлагаемой инициативы, опубликовав некоторые доводы в ее пользу, а также механизмы реализации на своей странице в соцсетях.

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Публикация от Mairita Lūse (@mairitaluse)

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