Король Чарльз III высказался о выходе Австралии из-под короны

Король Чарльз III высказался о выходе Австралии из-под короны

Король Чарльз III высказался о выходе Австралии из-под короны

Король Чарльз III заявил, что не станет препятствовать выходу Австралии из-под британской короны и ее возможному переходу к республиканской форме правления, сообщает Zakon.kz.

Об этом 12 октября пишет Daily Mail.

Свое мнение по поводу будущего Австралии монарх выразил перед запланированной на середину октября поездкой на континент. Ранее представители Австралийского республиканского движения направили королю письмо с просьбой о встрече, отметив, что «пришло время для Австралии занять равное положение с другими странами на международной арене».

В ответном послании король подчеркнул, что решение о будущем политическом устройстве страны остается на усмотрение австралийского народа.

Последний референдум по вопросу изменения государственного строя Австралии, где формальным главой государства является британский монарх, состоялся в 1999 году. Тогда 55% австралийцев высказались против преобразования страны в республику.

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