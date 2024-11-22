Королева Камилла получила ученую степень

Королева Камилла получила ученую степень

Королева Камилла получила ученую степень

20 ноября королева Камилла стала обладательницей ученой степени доктора литературы, сообщает Zakon.kz.

Церемонию награждения провела королевская принцесса Анна.

Королева Камилла получила ученую степень

Докторская степень была вручена королеве в знак продвижения грамотности и литературы на протяжении многих лет. Ее Величество является покровителем многих организаций, связанных со чтением и литературой.

Днями ранее Кейт Миддлтон впервые, после курса химиотерапии, появилась на крупном мероприятии с участием королевской семьи.

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