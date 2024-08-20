Корпорация Google подала иски в суды Британии и США на российские телеканалы

Корпорация Google решила запретить АНО «ТВ-Новости» и «Царьграду» преследовать компанию в судах за пределами России и подала на телеканалы в суды Великобритании и США, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты The Telegraph, российские вещатели уже обратились в судебные инстанции ЮАР, Турции, Сербии и Кыргызстана «в попытке завладеть активами Google по всему миру». При этом компания расценивает такие действия как «несправедливые, недействительные и незаконные».

Отмечается, что ранее Арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск телеканала «Царьград» к Google Ireland Limited, Google LLC и ООО «Гугл», признав незаконным односторонний отказ Google от договора и обязав восстановить доступ к аккаунту. Суд также постановил взыскать с ответчиков солидарно судебную неустойку в размере 100 тыс. рублей (более 520 тыс. тенге) за каждый день неисполнения решения суда.

Неисполнение этого решения привело к тому, что телеканал обратился в суд с требованием включить долг в размере 32,7 млрд рублей (более 170 млрд тенге) в реестр требований кредиторов компании «Гугл». Арбитражный суд Москвы удовлетворил это заявление, а апелляционные и кассационные инстанции оставили его без изменений. Верховный суд, рассмотрев жалобу Google LLC, не нашел оснований для пересмотра решений нижестоящих судов.